Проверяйте дары леса!

Соцсети переполнены живописными фотографиями грибов и в богатыми результатами «тихой охоты». Однако не стоит забывать, что грибы могут накапливать цезий-137. Наиболее загрязнены этим радиоактивным нуклидом территории Криничанского, Махновичского, Михалковского, Мелешковичского и Боковского лесничеств. Поэтому жителям этих населенных пунктов собирать дары леса рекомендуется только в определенных по карте-схеме кварталах с наименьшей плотностью загрязнения почв и с обязательным радиометрическим контролем. К средненакапливающим видам относятся: лисичка, подзеленка, белый гриб, подберезовик, подосиновик, сморчки, рыжик. Слабо накапливают: опята, гриб-зонтик, дождевики, шампиньоны.

Снизить содержание цезия-137 в грибах можно, используя различные способы кулинарной обработки. Наиболее эффектив­ными являются отваривание и вымачивание грибов;

В Мозырском опытном лесхозе есть пост радиационного контроля, который располагает данными и может предоставить информацию о радиационной обстановке, о местах сбора даров леса и условиях их заготовки. На сайте лесхоза в специальном разделе размещены схематические карты с кварталами леса, окрашенными в цвет, соответствующий зоне радиоактивного загрязнения. На въезде, в так называемые опасные леса установлены предупреждающие знаки. Пост радиационного контроля Мозырского опытного лесхоза располагает техническим оборудованием для проведения проверки всех видов продукции. Приносите дары леса в лабораторию по адресу: г. Мозырь, ул. Интернациональная, 168. Время работы: с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Услуги для населения оказываются бесплатно. Также узнать уровень содержания цезия 137 можно в Мозырском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Дополнительную информацию можно получить по телефону 25-37-39.