Пытался скрыться от ГАИ, убежал и спрятался у родственников. Но наказания не избежал. Погоня за мотоциклистом в Мозырском районе закончилась возбуждением уголовного дела.

Погоня за мотоциклистом в Мозырском районе закончилась… уголовным делом. Во время дежурства внимание сотрудников ДПС привлекло транспортное средство без регистрационных номеров. Но на требование об остановке водитель не отреагировал. Началась погоня, в результате которой мотоциклист не справился с управлением. При задержании оказал сопротивление и пытался скрыться. Но всё равно был задержан.

Как оказалось, водителю 46 лет. У него нет водительского удостоверения категории «А», а сам мотоцикл – официально не зарегистрирован. После задержания пояснил, что боялся конфискации транспортного средства. Теперь мозырянина ждут куда более серьезные последствия: дело возбуждено по 2-й части статьи 363 Уголовного Кодекса Беларуси. Ему грозит ограничение свободы на срок до 5-ти лет или лишение свободы на срок до 7-ми лет.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ