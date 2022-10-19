Сезон осенней торговли в Мозыре продлен еще на месяц. В ноябре закупиться овощами на зиму можно будет на площадках в разных районах города

Осенние сельскохозяйственные ярмарки будут проходит в Мозыре и в ноябре. Такие базары пользуются популярностью у жителей нашего города. В них участвуют организации торговли, предприятия АПК, фермерские хозяйства и ремесленники. На выбор – овощи и фрукты (от картофеля и баклажанов, до груш и винограда), рыба и мясная продукция, клюква и мёд, саженцы и непродовольственные товары. Самая крупная ярмарка будет работать на площади Ленина 5 ноября. У рынка «Славянский» ждут покупателей 6, 19 и 20 ноября. А у рынка «Привоз» 12, 13, 26 и 27 ноября.