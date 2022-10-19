День призывника прошел в Мозыре

Мероприятия осеннего призыва-2022 вышли на завершающую стадию. Сегодня прошло чествование молодых ребят, которые скоро пополнят ряды Вооруженных сил Республики. Привычную одежду заменит военная форма, появится четкий распорядок дня и график несения службы. Отправка призывников начнется уже 24 октября. Всего на срочную службу планируется от района направить 200 ребят. На День призывника пригласили 30 из них. Наставления и теплые слова напутствия звучали от педагогов и офицеров запаса. Представитель прокуратуры напомнил о законодательных нюансах несения срочной службы. Творческий подарок для призывников подготовили талантливые воспитании Мозырского центра творчества детей и молодежи.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ