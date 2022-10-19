На базе Гомельского центра стандартизации, метрологии и сертификации прошел первый этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь – 2022». Среди финалистов – ОАО «Беларускабель».

В Гомеле прошел первый этап конкурса «Лучший товары Республики Беларусь-2022». Всего в нем приняли участие 29 предприятий региона. Они презентовали 37 наименований товаров в разных номинациях. Среди претендентов на присуждение статуса «Новинка года» – продукция от ОАО «Беларускабель». «Лучшие товары года» выбирают уже 20 лет. Конкурс проводится по инициативе Госстандарта и облисполкомов. В разные годы среди его лауреатами в разных номинациях становились мозырские предприятия. В том числе, Мозырский НПЗ, «Мозырьсоль», совхоз-комбинат «Заря», «Мозырские молочные продукты». Как и раньше, Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы. Также они смогут размещать логотип конкурса на товарах и их упаковке.