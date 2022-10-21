Когда в Гомельской области объявили конкурс гражданских инициатив, в 11 школе, не сомневаясь, сразу же решили принять участие в этом соревновании. Победителям была обещана финансовая поддержка на осуществление своих проектов, даже самых дерзких, но при условии – полезных для общества. А в 11 школе полезных идей всегда в большом количестве. Поучаствовали, победили, за счет гранта задумку реализовали. Открытие детской площадки «ДеТочка» приурочили ко Дню отца, который в этом году в Беларуси отмечается впервые. На праздник приехали организаторы конкурса – представители Гомельской областной организации Советов депутатов.

Победа в этом конкурсе – наглядная демонстрация того, что инициатива не наказуема, а наоборот поощряема. Тем более, если полезную идею вынашивать сообща. В 11 школе активно сотрудничают в тесном тендеме с родителями. И это сотрудничество плодотворно.

Самых активных родителей поощрили благодарственными письмами. Среди них семья Малашенковых. Активная мама, папа и дети вслед за родителями. Всегда готовы оказать помощь любимой школе. После торжественного открытия детской площадки ее буквально оккупировали те, для кого она создавалась. Уютное место отдыха с различными активностями.

Это детская площадка хотя и находится на территории средней школы № 11, но создана для всего микрорайона «Молодежный». Эта яркая локация станет местом отдыха и развлечений. В «ДеТочка-парке» планируется проводить спортивные мероприятия, квесты, мастер-классы, а также игровые программы с аниматорами.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ