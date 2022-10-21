День Слободского сельского совета. Акцент – на производство

Акцент нынешнего Дня сельсовета, а в этот раз он проходил в Слободском, был сделан на производство. Первыми в плане посещения – структурные подразделения Мозырского опытного лесхоза. В этом сельсовете их расположено целых 5. Три лесничества, цех деревообработки и лесной образцовый питомник. На площади более чем в 18 гектаров в максимально благоприятных условиях, с подкормкой и подпиткой, под тщательным контролем произрастают миллионы саженцев и сеянцев, которые реализуются другим лесхозам и населению, а также составляют основу лесовосстановления. На протяжении многих лет в лесхозе проходят апробацию разработки ученых Института леса НАН Беларуси, БГТУ, здесь испытывают новую технику, экспериментируют с применением удобрений и химикатов. Дуб, клен, ясень, береза, липа, ольха, а еще десятки видов декоративных деревьев и кустарников. Здесь уже готовятся к встрече нового года. Елки в кадрах – тренд последних лет. Участникам мероприятия продемонстрировали сеянцы с закрытой корневой системой, их приживаемость в естественной среде более 90 процентов. Сейчас упор делается на смешанные посадки – сосну чередуют с лиственной березой. Это в том числе и профилактика распространения жука-короеда. В питомнике есть шишкосушилка, оборудование по переработке шишек хвойных пород и холодильная камера для хранения 5 тонн семян. Отдельного внимания заслуживает цех деревопереработки. Не так давно здесь прошла реконструкция административного здания. На этом производственном участке полный цикл и безотходное производство, щепа продается, а также она идет на отопление. Доска и брус поставляются как на экспорт – Россия, Азербайджан, также поступают на внутренний рынок. Экономия и бережливость – во главе деятельности всего опытного лесхоза.

При посещении животноводческого комплекса Слободского имени Ленина участники мероприятия воочию увидели часть поголовья, в каких условиях содержатся буренки, узнали о том, как удается конкурировать в современных условиях, работать и зарабатывать. Проведение Дней сельсоветов – это уже традиция, полномасштабная ревизия отдельного района, которую проводят представители служб и ведомств. Инфраструктура, образование и здравоохранение, культура, торговля, сфера жкх и прочие аспекты сельской жизни. Главная задача – посмотреть, насколько в деревнях условия жизни соответствуют социальным стандартам. При выявлении проблемы, принять решение для оперативного устранения недостатков.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ