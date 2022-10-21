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Рубрика: Новости

Что расскажет военком. Проводится ли мобилизация или это фейк? Планируются ли дополнительные мероприятия по призыву военнообязанных из запаса? Особенности осеннего призыва?

21 октября 2022, 18:17

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