Самый молодой государственный праздник — День отца, — на Мозырщине отметили экологическими мероприятиями. Так, в центре медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями «Радуга» появилась «Аллея отцов». Проект в центре реализовали при поддержке Мозырского опытного лесхоза.

Деревья сажали главные герои дня – папы, которые воспитывают детей с особенностями развития. А помогали им в этой благородной миссии представители общественных организаций, «первички» которых действуют в Мозырской центральной городской поликлинике. Это БРСМ, Белая Русь, Белорусский союз женщин и профсоюз работников здравоохранения. Новая аллея стала хорошим подарком для мужчин, которые носят гордое звание «отец»!