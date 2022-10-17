Мозырский машиностроительный завод подписал документы о сотрудничестве с предприятием из Башкортостана

Мозыряне подписали документы о сотрудничестве с Башкортостаном. Дальнейшее развитие партнерства планируется между Мозырским машиностроительным заводом и предприятием «Матрикс Универсал». Они подписали контракт на 520 миллионов российских рублей. С соглашением на поставку материалов в адрес «Башпласт» вернулся в Мозырь и директор «Беларускабеля». Всего предприятия Гомельской области подписали 9 документов о сотрудничестве в ходе визита нашей делегации в Республику Башкоротостан.