Неправильное использование и неисправность электрооборудования – распространенные причины пожаров. В Мозырском районе зафиксировано несколько такого рода ЧП

10 октября произошел пожар в гараже по улице Мелиоративной. В результате ЧС повреждены кровля, стены и имущество. Пострадавших нет. Одна из версий, причина возгорания – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. По этой же причине 12 октября загорелся дом по улице Колхозная в деревне Моисеевка Мозырского района. Огонь уничтожил кровлю, имущество, повредил стены деревянного дома. К счастью, пострадавших нет.