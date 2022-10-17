Суд вынес приговор в отношении жителя Наровли, который сообщил о минировании здания Мозырского отдела ГАИ

Штраф в размере 100 базовых величин. Именно такое наказание понесет житель Наровли, который в июле этого года сообщил в Мозырский РОВД о том, что здание Мозырского отдела ГАИ заминировано. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Напомним, 19-летний молодой человек не сдал внутренний экзамен в автошколе ДОСААФ, а родителям соврал. Мол, испытание прошел – подтвердить звание водителя оставалось лишь в ГАИ. Сообщением о взрывном устройстве он хотел скрыть свою ложь.