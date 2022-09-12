Зональный государственный архив Мозыря провел День открытых дверей. Повод более чем значимый — 100-летие архивной службы Беларуси

Сегодня свой столетний юбилей празднует архивная служба Республики Беларусь. По этому поводу в учреждении городского зонального архива встретились работники и ветераны службы.

Сегодня в читальном зале Государственного зонального архива города Мозыря собрались работники учреждения и ветераны архивной службы. Этих людей объединила памятная, большая дата – 100 лет назад в Республике Беларусь появилось архивное дело, которое продолжает развиваться. Мозырский архив ведет отчет своей истории с 1922 года. На сегодняшний день здесь насчитывается около 300.000 единиц хранения.

Содержание документов на этих полках поистине многообразно. Они раскрывают деятельность волостных, уездных, окружных исполнительных комитетов, милиции, суда и прокуратуры в ранний послереволюционный период.

Особый интерес представляет фонд архива, где содержатся данные об организации массового переселения граждан в Сибирь, Крым и Калининградскую область, на Дальний Восток в 1920-е и 1940-е годы.

Большое место занимают документы по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, протоколы опроса очевидцев, фотоснимки и письма из Германии.

Здесь же хранится и коллекция воспоминаний участников Октябрьской революции и гражданской войны, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. А самый старинный документ архива датирован 1917 годом.

Екатерина Горбачёва, Юрий Горобец. ТКМ