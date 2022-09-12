В Беларуси расширился перечень легких видов работ, которые могут выполнять подростки 14-16 лет

Список дополнен такими работами, как взвешивание на весах, упаковка товаров, укладка на полки и установка ценников на товары, сервировка столов и сбор грязной посуды в объектах общественного питания, выполнение работ по уборке клеток, вольеров, загонов, подсобных помещений, мытье кормушек и поилок, работы по ремонту и переплету книг, ручная мойка автомобилей.

К тому же, разрешается выполнять не только строительные и ремонтно-строительные, но и реставрационные работы. Но при этом должны соблюдаться установленные нормы подъема и перемещения тяжестей вручную.

Уникальным шансом для ребят станет возможность получить навыки в одной из самый востребованных ИТ-профессий. На выбор предлагается: набор и оформление текстов, создание электронных презентаций и таблиц, разработка и оформление веб-сайтов, образовательных, игровых и компьютерных программ.

Интересным и полезным опытом для творческих ребят может стать работа внештатным корреспондентом в средствах массовой информации.