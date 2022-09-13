Новая дорога. Осталось немного потерпеть, а пока, чтобы попасть в школу, детям приходится преодолевать грязевой квест

Что нам стоит дорогу построить? На улице Малинина в этом году должна появиться новая четырехполосная проезжая часть. Строители работают уже несколько месяцев, а местные жители на старте учебного года столкнулись с проблемой: чтобы попасть в школу, детям приходится преодолевать грязевой квест. В ситуации разбиралась наша съемочная группа.

Перспектива появления многополосной проезжей части на улице Малинина – уже фактически реальность. Строительные работы, которые начались несколько месяцев назад, сегодня в самом разгаре. Вместе с тем, с наступлением осени у местных жителей – юных и взрослых, — возникла ощутимая проблема. Наталья уверена, прохождение своеобразного грязевого квеста – вопрос, который волнует не только ее. В день съемки дождя не было, территория строительной площадки и той части, что сегодня остается пешеходной, подсохла. Но фото, сделанные в другой день, наглядно демонстрируют суть проблемы. Заказчик объекта – управление капитального строительства Мозырского района. И там пообещали, в ближайшие дни вопрос будет решен.

Новая дорога станет продолжением улицы Нефтестроителей через микрорайон «Малининский» и рынок «ИстПал». В первую очередь, ее появление необходимо жителям новостроек. А еще чтобы разгрузить транспортную нагрузку на прилегающие дороги. При дальнейшем благоустройстве здесь появятся три пешеходных перехода со светофорами.

Екатерина Юрченко, Юрий Горобец. ТКМ