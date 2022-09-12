В 90-ых кто-то порезал шины на его автомобиле. Отомстил через много лет. Мозырянин повредил колеса на 9-ти автомобилях

Утром 7 сентября от жителя Мозыря в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД поступило сообщение. По его словам, вблизи дома № 130 по улице Советской на неохраняемой стоянке неизвестный порезал 4 колеса его автомобиля. Как выяснилось позже, еще у 8-ми транспортных средств были порезаны колеса. Также пострадал и один прицеп.

Оперативникам из уголовного розыска удалось вычислить хулигана. Им оказался 58 летний житель города. Мужчина сразу признался, что порезанные шины – его рук дело. Он также добавил, что сделал это из-за мести, датированной 90-ми годами прошлого века. По данному факту возбуждено уголовное дело за хулиганство.