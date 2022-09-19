За весельем – в парк! В День Народного единства и праздник города парк стал аккумулятором различного рода активностей

В День Народного единства и одновременно праздник города парк стал аккумулятором различного рода активностей. На входе расположилась экспозиция предприятий и организаций. Каждый старался презентовать себя с наилучшей стороны. Мозырский нефтеперерабатывающий, Мозырьсоль, Этанол, Мозырьгаз. машиностроительный решил креативно выделиться и не прогадал. Одна из самых популярных площадок. Собрать пазл трактора из кубиков и получить подарок, поиграть в мини хоккей, подоить корову и сразится в необычный футбол.

Сельсоветы тоже не отставали от предприятий. Каждой подворье оригинально себя подавало, кто-то делал упор на урожай, кто-то на военно-патриотическое воспитание.

А Михалковский сельсовет постарался удивить. Местные жители привезли дары огорода, в этом году урожай выдался на славу, а фермер Илья Кондаренко привез мини контактный зоопарк, он выращивает домашнюю птицу. Супруга Ильи Кондратенко тоже была на подворье, демонстрировал детские развивающие пособия собственного производства.

Щедрые столы с разнообразными вкусностями, зажигательные песни и танцы, а Криничанский сельсовет воплотил на своем подворье колесо жизни. Изюминкой подворья стали гадания на метафорических ассоциативных этно-картах.

Особенностью нынешнего Дня народного единства и праздника города стала презентация для широких масс уникального проекта «Поезд–экспресс. Мозырщина помнит». Это результат кропотливой работы педагогов, который вылился в такой вот визуалистический ряд из информации и фото, также с помощью кюар кода можно воспользоваться услугами аудиогида.

Праздник в квадрате получился насыщенным и запоминающимся. Многочисленные концертные площадки, разнообразная торговля, аттракционы и посиделки с друзьями в кафешках. И конечно, песни и танцы.

Все, кто 17 сентября пришел на праздник, был не разочарован. В парке царила атмосфера единства и какой-то семейности, одна большая мозырская семья.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ