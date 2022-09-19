Мозырщина ярко отметила сразу два праздника – республиканский День народного Единства и 867 День рождения города.

В минувшую субботу Мозырщина ярко, тепло, в прямом и переносном смыслах, душевно отметила сразу два праздника – республиканский День народного Единства и 867 день рождения города. Гулянья стартовали ровно в полдень на набережной Припяти. С поздравительной речью ко всем собравшимся обратилась глава района Елена Павлечко.

День народного единства – самый молодой государственный праздник Беларуси, был утвержден в прошлом году. Несмотря на юный возраст отмечается с размахом по всей стране, в Мозыре масштабность мероприятию придало и то, что он совмещен с Днем города. Приветственный адрес от губернатора гомельской области Ивана Крупко зачитала управляющий делами Гомельского областного исполнительного комитета Елена Кличковская.

Традиционно мероприятие стало поводом отметить работников различных сфер и целые предприятия и организации – грамотами, благодарностями, за профессионализм, высокие показатели, ответственное отношение к делу. Также подвели итоги и наградили победителей смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территории Мозырского района. На сцену поднимались представители нефтеперерабатывающего завода, УКСа, Совхоз-комбината «Заря», средней школы № 16, Мозырской центральной городской поликлиники, детской школы искусств, детско –юношеской школы олимпийского резерва №2, а также неоднократный победитель в номинации «Дом образцового порядка» Евгений Иоль. Еще одна праздничная традиция – чествование трудовых династий. В числе них – семья Авдеенко. Общий трудовой стаж на машиностроительном заводе составляет 200 лет.

Торжественная часть завершилась ярким ассорти из творческих номеров. Организаторы обыграли тему круговорота цикличности жизни жених и невеста, создание семьи, появление детей. Главные герои стали мозыряне, которые 17 сентября зарегистрировали свой брак. Окончание торжественной части получилось динамичным и фееричным, зарядило энергий на весь праздничный день. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов. ТКМ