Проводить самые важные праздники вместе с горожанами – это уже традиция интернет-провайдера «Морса»

Свои корпоративные площадки в парке развернули десятки предприятий города и района. По традиции, участие в праздничных мероприятиях принял и городской провайдер «Морс». Рядом со стойкой «Морса» царило искреннее веселье.

Проводить самые важные праздники вместе с горожанами – это уже традиция «Морса». К каждому событию в компании готовятся заранее, скрупулезно подбирая героев. На этот раз за настроение праздника отвечал вот этот милый мишка. Гигантский плюшевый медведь Барни раздавал позитив и искрение эмоции не только малышам, но и взрослым. Дети пищали от восторга, родители – от умиления. Мишка дарил объятия, танцевал и с удовольствием фотографировался со всеми желающими. В кадр попала и вот такая встреча с талисманом мозырких футболистов.

Детям вручали воздушные шары, взрослым – рекламные листовки, в которых тоже был сюрприз – специальный QR-код, дающий право бесплатного пользования IP TV в течение месяца. Сюрприз ждал и самих сотрудников «Морса». На главной сцене праздника компании вручили благодарность за особый вклад в благоустройство и озеленение города. Розовый оазис рядом с офисом «Морса» на Комсомольской стал любимым местом отдыха всех, кто ценит настоящую красоту. Цветник с каждым годом становится краше, отзываясь на вложенные труды тысячами раскрывшихся разноцветных бутонов. Делать город красивее, а жизнь его жителей ярче и удобнее – приоритет компании «Морс».

Еще один праздник завершился. А в «Морсе» уже продумывают идеи для следующего. Если у вас есть предложения – обязательно делитесь ими в комментариях или звоните по телефонам провайдера. «Морс» всегда на связи!