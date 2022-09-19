Праздничная суета, музыка и сотни улыбок мозырян. Вечерняя программа праздника

Праздничная суета, музыка и сотни улыбок мозырян украсили главную площадь города. Вечерняя программа никого не оставила равнодушным. А по-другому и быть не могло. Праздничное настроение и невероятную энергию зрителям дарили лучшие творческие коллективы города и артисты белорусской эстрады.

Кстати, в этот день жаловаться на погоду не пришлось. В течение всего праздничного вечера площадь заполнялась людьми. Горожане приезжали целыми семьями или большими, веселыми компаниями. Особенно громко подпевали и энергично танцевали во время выступления мозырской вокальной группы «Кредо».

При всем старании, скучающих здесь найти было невозможно.

Праздничный фейерверк стал настоящим захватывающим зрелищем. Он порадовал своей продолжительностью, красочностью и масштабом.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ.