Ярмарка «Всё для дома и семьи» приглашает!

На центральной площади Мозыря – очереди к торговым павильонам. И это не удивительно: всего четыре дня работает ярмарка «Всё для дома и семьи». Мероприятие очень популярное среди покупателей. Большим спросом пользуются продукты. Например, «Жлобинский мясокомбинат» предлагает колбасные изделия, мясо и мясные полуфабрикаты. В нескольких метрах – живая рыба (элитный карп, амур и толстолобик). Здесь же продают ароматный деликатес – рыбу копченую целиком и кусочками. Среди традиционных предложений – восточные сладости, орехи, травяные чаи. А вот представитель фермерского хозяйства «Пан Гарбуз» гордится натуральным составом своего товара.

Девушки на ярмарке активно примеряют головные уборы: холодный сезон – время утепляться. Хороший выбор повседневной и нарядной одежды. Можно выбрать и спортивный костюм, и платье. Отдельно представлены постельное белье, одеяла и подушки. Все товары – национального производства, они славятся отличным сочетанием цены и качества. Есть редкий на подобных мероприятиях павильон с товарами для садоводов и туристов. Грибники точно смогут выбрать добротную плетеную корзину. Для хозяюшек – широкий ассортимент глиняных горшочков. Кстати, для дачников здесь свой маленький рай: несколько торговых точек с саженцами и рассадой. Клубнику и малину, персики и абрикосы, яблони и груши, луковицы цветов, выращенные с любовью и заботой, привозят со всех уголков Беларуси. Выставка «Все для дома и семьи» на открытой площадке возле Городского Дворца культуры будет работать по 23 сентября. В среду и четверг – с 10 до 19 часов. В пятницу с 10 до 16 часов. Торопитесь за покупками!