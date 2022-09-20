В квартире сырость, холод, бельё после стирки не сохнет. Когда включат отопление?

Старт отопительного сезона традиционно зависит от погодных условий. Правила подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения гласят: «включение отопления в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках, гостиницах производится при среднесуточной температуре в течение 5 суток +10°C и ниже. В жилищный фонд, общежития, театры, общегородские бани тепло начинают подавать при среднесуточной температуре в течение 5 суток +8°C и ниже. В общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях батареи теплеют позже всего, дата запуска отопления там определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией после подачи тепла в жилые дома».

Последние два отопительных сезона на Мозырщине были продолжительными: начинались рано, еще в сентября, и завершались поздно. В прошлом году в объекты соцсферы тепло начало поступать 21 сентября, в жилфонд 24-го. Если верить синоптикам, среднесуточная температура для подачи тепла будет уже на этой неделе.