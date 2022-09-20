В Мозыре задержан наркокурьер. 20-тилетний мозырянин за полгода прошел путь от наркозависимого до курьера интернет- магазина по продаже психотропов

20-летний мозырянин за полгода прошел путь от наркозависимого до курьера интернет-магазина по продаже психотропов. Молодой человек подсел на альфа-ПВП, а потом решил, почему бы не подзаработать на распространении. Закладки делал на территории Мозырского и Калинковичского районов, а также Минска. Брал крупные партии наркотиков: мефедрона, альфа-ПВП, ЛСД, а после их фасовал и подкладывал туда, куда указывал его куратор. Мозырянина взяли с поличным сотрудники наркоконтроля во время фасовки. В телефоне молодого человека оперативники обнаружили переписку с интернет-магазином, а также личные видео, снятые его друзьями во время того, когда он сам употреблял наркотик. За свою сравнительно небольшую криминальную деятельность мозырянин заработал около 5 тысяч белорусских рублей. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 328, минимальный срок лишения свободы – 10 лет.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ