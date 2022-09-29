В Мозырском педуниверситете в рамках акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» прошла встреча с первокурсниками. Говорили о важном, о том, как настоящим не испортить будущее.

Студенты-первокурсники. Уже не подростки, но еще и не взрослые. Это возраст максимализма, формирования ценностей, желания взять от жизни многое. К сожалению, из-за этого часто попадают под негативное влияние. О том, как настоящим не испортить будущее, рассказывал заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич.

Проведение акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» не случайно. Проблема стоит остро. Причем она характерна не для отдельного города или региона, а в целом для страны. Молодые люди 17-20 лет часто выступают фигурантами уголовных дел, связанных с распространением наркотиков. Желая заработать легких денег, становятся курьерами интернет-магазинов по продаже психотропов. Как правило, работают не долго, после их задерживают оперативники. Приговоры за такого рода преступления суровые, от 10 до 20 лет лишения свободы. На этой встрече много говорили о вреде употребления наркотиков. Причем, не абстрактными понятиями, а на конкретных примерах. Межведомственная информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия» стартовала в Беларуси 20 сентября, широкомасштабное ассорти из различного рода профилактических мероприятий продлится до 30 сентября.

Виктория Синицкая, Николай Капустин. ТКМ