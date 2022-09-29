Депутатский корпус продолжает мониторить цены в торговых объектах и аптеках. Рейд в Калинковичах

Депутатский корпус продолжает мониторить торговые объекты и аптеки. Контролируют ценообразование и ассортимент товаров. В рейде в Калинковичах побывала наша съемочная группа.

Контроль за ценообразованием и ассортиментом продукции – это одна из приоритетных задач. Мониторингом занимаются предстатели Министерства антимонопольного регулирования и торговли, госконтроля, профсоюзы и депутаты. Фирменный магазин Калинковичского мясокомбината. Мясная продукция на любой вкус и кошелек: копченная, вареная, вяленная, охлажденная, замороженная. Парламентарий от Калинковичского округа № 41 Евгений Адаменко здесь с контрольной миссией. Магазин «Полесье -2» далеко не первый объект, который мониторит депутат и его команда. Проверяют магазины и аптеки всех форм собственности, расположенные на территории всего Калинковичского района. Особое внимание уделяется стоимости социально-значимых товаров: Это мясо, молочка, хлебобулочные изделия, овощи и прочее. На эти позиции действует государственное регулирование цен, которое направлено на поддержание доступности товаров первой необходимости для населения.

Виктория Синицкая, Николай Капустин. ТКМ