Ковид ковидом, но и про грипп забывать не стоит. Кампания по вакцинации против гриппа начнется 1 октября

Кампания по вакцинации против гриппа начнется 1 октября. При желании можно привиться и в сентябре, обратившись в организацию здравоохранения по месту жительства.

Кампания по вакцинации против гриппа стартует 1 октября. Вакцинировать население будут двумя вакцинами: российской «Гриппол плюс» и французской «ВаксигрипТетра». В первую очередь защита от гриппа нужна детям, взрослым с хроническими заболеваниями, людям в возрасте 65 лет и старше, беременным женщинам. А еще медицинским работникам. Помимо этого, вакцинацию следует провести работникам образования, торговли, общественного питания, коммунальной сферы, всем тем, кто много общается с людьми. Вакцинация против гриппа в 2022 году будет проходить на фоне продолжающейся пандемии и проводимой вакцинации против COVID-19. Согласно разработанному Минздравом порядку вакцинации против COVID-19, допускается совместное (в один день) применение вакцин против гриппа и COVID-19 (за исключением живых вакцин) либо необходимо соблюсти минимальный интервал в две недели между введением двух вакцин. Активная вакцинация против гриппа и COVID-19, а также ответственное отношение каждого человека к мерам неспецифической профилактики (использование средств защиты органов дыхания, социальная дистанция и дистанцирование, правила личной гигиены) позволят повлиять на эпидемический процесс. Это будет сдерживать распространение респираторных патогенов и сократит последствия заболеваний.