С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Тепло в жилфонд Гомельской области дадут 1 октября

29 сентября 2022, 18:22

В Гомельской области тепло в домах станет с 1 октября. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале «Гомельщина официально». Решение о подключении системы отопления в жилфонд региона принято на основании анализа среднесуточных температур наружного воздуха. «При дневных температурах наружного воздуха выше 10 градусов, а также в выходные дни в зданиях без постоянного пребывания людей отопление будет производиться в режиме протапливания», — уточняется в сообщении. Если температура воздуха за окном будет стабильно повышаться, службы примут меры к отключению отопления.

Комментарии запрещены
«
»