Тепло в жилфонд Гомельской области дадут 1 октября

В Гомельской области тепло в домах станет с 1 октября. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале «Гомельщина официально». Решение о подключении системы отопления в жилфонд региона принято на основании анализа среднесуточных температур наружного воздуха. «При дневных температурах наружного воздуха выше 10 градусов, а также в выходные дни в зданиях без постоянного пребывания людей отопление будет производиться в режиме протапливания», — уточняется в сообщении. Если температура воздуха за окном будет стабильно повышаться, службы примут меры к отключению отопления.