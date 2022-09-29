«Мерседес Бенц» против «ГАЗа». Авария в Калинковичском районе

Рано утром 28 сентября 27-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц» и двигаясь на 200-ом километре автодороги М-10 «граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин» Калинковичского района, по предварительной информации в пути следования уснул за рулем, вследствие чего совершил столкновение с попутным автомобилем «ГАЗ» под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП травмы получил 48-летний пассажир «Мерседеса». Он был госпитализирован.