Памятный знак в честь воинов-пограничников третьей Букчанской пограничной комендатуры 18-го Житковичского пограничного отряда открыт в Лельчицком районе

По инициативе Мозырского пограничного отряда в деревне Букча Лельчицкого района открыт Памятный знак в честь воинов-пограничников третьей Букчанской пограничной комендатуры 18-го Житковичского пограничного отряда, которые принимали участие в оборонительных боях по защите Турова, станции Копцевичи, деревень Муляровка, Акрионы и Коржовка. Личный состав пограничной комендатуры в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество и героизм.

На открытии присутствовали почетные гости, руководители организаций, предприятий и учреждений района, представители общественных организаций, ветераны пограничной службы, учащиеся класса пограничной направленности, жители Лельчицкого, Мозырского и Шкловского районов. Минутой молчания почтили память погибших. Затем возложили цветы к Памятному знаку. После состоялось праздничное мероприятие, где были продемонстрированы плац-концерт Роты Почётного караула, дефиле военного оркестра, показательные выступления кинологов.

Все желающие смогли ознакомиться с образцами вооружения и военной техники пограничников, попробовали армейскую кашу и насладились музыкальными подарками артистов Лельчицкого районного Центра культуры и народного творчества.