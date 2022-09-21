Стиль и харизма подворья Кравцовых

На праздник города подвели итоги смотра-конкурса на лучшее благоустройство и озеленение территории Мозырского района. В числе награжденных и семья Кравцовых, жители поселка Бобренята.

У каждого подворья есть своя аура, ее создают хозяева. У подворья Кравцовых тоже свой стиль и харизма. Конечно, супруги переживали, что съемочная группа телеканала приехала осенью, ведь самая красота была летом. А сейчас остались только некоторые яркие отголоски в реальности и фотовоспоминания. Беседка утопала в розах, кстати, и муж и жена очень любят цветы, постоянно их высаживают и экспериментируют с видами. В сентябре глаз радуют петуньи, гибискусы. В сельсовете оценили старания супругов и предложили им поучаствовать в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение территории Мозырского района, и не прогадали – Александр Кравцов поднимался на главную сцену во время праздника города за заслуженной наградой. В сентябре тоже есть своя изюминка. Цветового разнообразие кануло в Лету вместе с летом, зато сезон сбора урожая. Кравцовы очень занятые люди, но огороду время находят. Кабачки, помидоры, перцы, а еще наливные яблоки и медовые груши. Это не голословные заявления, а отзывы тех, кто пробовал плоды. Кравцовы не только трудолюбивы, но гостеприимны и щедры. Журналисты телеканала ушли со съемки не с пустыми руками, а с целым пакетом яблок и груш.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ