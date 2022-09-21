Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы празднуют православные верующие

Рождество Пресвятой Богородицы – церковный праздник. Его начали отмечать с V в., и в этот день верующие вспоминают рождение и течение земной жизни Пресвятой Богородицы. Ее родители – праведные Иоаким и Анна, долгое время были бездетные. Однако они продолжали молиться, не теряя веру. За терпение, веру и любовь друг к другу, Господь подарил им дочь, которую назвали Мария. Девочке было предназначено стать Матерью Сына Божьего, Иисуса Христа. На протяжении всей истории христианства, православные праздники были окутаны суевериями, приметами и традициями. Сегодняшний день не стал исключением. Именно в Рождество Пресвятой Богородицы по славянской традиции православные верующие прощаются с летом и встречают осенний сезон. А какую ждать погоду, можно узнать, выглянув в окно. Если в этот день идет дождь и улицу застилает туман – осень будет хмурая и дождливая. Еще одна интересная примета. Чем больше добрых поступков вы сегодня совершите, тем дольше вас будет преследовать удача. А вот зло вернется в двойном размере. Пресвятая Богородица является покровительницей домашнего очага. В ее праздник люди просят о рождении детей, здоровье близких и благополучии в доме.