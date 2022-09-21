Правоохранители подвели итоги специального комплекса мероприятий «Мак»

Специальная программа «Мак» традиционно начинается с первого дня лета и завершается в середине сентября. В нынешнем сезоне сотрудники Мозырского РОВД выявили 47 фактов незаконного произрастания наркосодержащих растений. В результате было уничтожено более 300 кг растений. 9 граждан были привлечены к административной ответственности за то, что на своих участках выращивали мак или коноплю. В отчетном периоде милиционеры раскрыли 13 преступлений по линии незаконного оборота психотропных веществ, из них 5 – это преступления, связанные с распространением наркотиков, 6 – хранение или перевозка. Так, мозырянин, 1986, вблизи улицы Полесской нашел куст дикорастущей конопли, сорвал его, а после этого был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза подтвердила наличие марихуаны. Несмотря на то, что специальная программа «Мак» уже завершилась, работа, направленная на противодействие незаконному обороту наркотиков продолжится.