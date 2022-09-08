Сотрудники ГАИ Гомельской области с 8 по 10 сентября проведут массированную отработку 3-х автомобильных дорог

Сотрудники ГАИ Гомельской области с 8 по 10 сентября проведут массированную отработку 3-х автомобильных автомобильных дорог М5 Минск — Гомель, Р31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины и Р33 Речица — Хойники. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома. Правоохранители будут пресекать грубые нарушения ПДД, которые являются основными причинами аварий с тяжкими последствиями. Проконтролируют стражи дорог, как водители соблюдают скоростные режимы, правила обгона, перевозки пассажиров, прежде всего детей. Особое внимание — поведению на дорогах пешеходов и велосипедистов в темное время суток. В работе госавтоинспекторы намерены использовать гласный, негласный и смешанный контроль. У них будут приборы фото- и видеофиксации.