22 сентября в Республике Беларусь пройдет Единый день безопасности

Цель Единого дня безопасности – максимальное снижение гибели людей от внешних причин. Так, в мероприятии примут участие все субъекты профилактики, на радиостанциях будут звучать речевые сообщения, в эфире телеканалов выйдут профилактические видеоматериалы, а сети Интернет появится информации по темам безопасности жизнедеятельности. На открытых площадках запланированы запланировано проведение широкомасштабных мероприятий, выставки специальной техники, демонстрацией оборудования и возможностей различных служб. На телефоны жителей Гомельщины придут сообщения от экстренных служб, а работники различных ведомств придут в трудовые коллективы, чтобы напомнить о необходимых правилах безопасности. Следите за анонсами мероприятий в СМИ и социальных сетях и помните, что единый номер вызова экстренных служб 112.