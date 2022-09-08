Обряд венчания пройдет в Турове 18 сентября. Сочетаться церковным браком в этот день могут все желающие пары. Но необходимо предварительно записаться.

Обряд венчания при участии нескольких пар – ежегодная традиция Туровской епархии. 18 сентября православная церковь чтит память покровителей семьи – святых супругов благоверных князей Петра и Февронии Муромских. В этот день все желающие пары могут сочетаться церковным браком на святой Туровской земле. Таинство Венчания в торжественной обстановке совершит епископ Туровский и Мозырский Леонид. Согласно программе праздничных мероприятий, в 9 утра в кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове начнется Божественная литургия. А в 11 часов – начало таинства Венчания. Чтобы принять участие в мероприятии, звоните и записывайтесь по номеру телефона, который вы видите на своих экранах.

+375 29 838 61 20 (настоятель храма Кирилла и Лаврентия Туровских протоиерей Василий Пытель).