Подарки для большой и дружной семьи

Профессия быть родителями. Именно такую работу 13 лет назад выбрали для себя супруги Галина Филиппова и Валерий Авдюнин. За это время воспитали 12 детей, сейчас в доме 6, младший первоклашка, старшая девочка – подросток. Это полноценная семья, а не дом семейного типа, как официально называется. Биологические родители этих детей лишены опеки, а здесь Галина Николаевна и Валерий Иванович дарят им любовь, заботу и нежность, на которые только способны.

В этой большой семье гости бывают часто. Вот и в этот раз с многочисленными подарками и теплыми словами приехала внушительная делегация. За чаепитием обсуждали дела домашние, рассказывали забавные истории, тепло беседовали.

В завершении душевной встречи гости сыграли с ребятами в настольный хоккей, а еще пообещали, как только большая и дружная семья будет готова, организовать для них поездку в гомельский цирк.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ