В Калинковичах врач получил срок за выдачу «липового» больничного

Житель Калинковичей попал в неприятную ситуацию: то ли упал, то ли подрался. Обратился в приемный покой, где ему оказали первую помощь. А вот на дальнейший прием к врачу решил попасть «по своим каналам». Знакомый доктор выдал ему липовый больничный и получил за него взятку в размере 200 рублей. Обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся. Он приговорен к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на три года. Также он должен выплатить штраф в размере 300 базовых величин (9600 рублей). Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован.