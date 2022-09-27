Социальная защита населения. Сессия Мозырского районного Совета депутатов

Повестка 51 сессии Мозырского районного Совета депутатов получилась насыщенной. Основная тема: «Результаты проводимой работы по социальному обслуживанию населения и выполнение районного комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы».
В этой программе определены основные направления по реализации задач по обеспечению социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказанию социальной поддержки, обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и физически ослабленных лиц.
Деятельность учреждений социальной защиты направлена в первую очередь на повышение качества жизни населения, усилению социальной защищенности пожилых людей и инвалидов, семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Принимаются меры для улучшения ситуации в районе по совершенствованию социального обслуживания, расширению перечня услуг и внедрению новых видов социальных услуг, предоставляемых территориальным центром социального обслуживания населения. Ежегодно численность получателей услуг по району увеличивается. В Мозырском районе как и в целом по стране осуществляется материальная поддержка многодетных семей. В целях улучшения положения многодетных семей ежегодно, начиная с августа, выплачивается единовременная материальная помощь к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования.
С 2015 года реализуется долгосрочная программа «Семейный капитал». В районе проживает 1784 многодетных семьи. В отчетном периоде 162 многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей назначен семейный капитал.
Работа по совершенствованию социального обслуживания и оказанию социальной поддержки семьям с детьми и пожилых граждан будет продолжена. Также на сессии обсудили работу, которая проводится с особенными детьми. В Мозырском районе координатор всей системы специального образования – это Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На сегодняшний день это хорошо отлаженный, многоструктурный механизм, организующим успешное функционирование системы специального образования в городе и районе. Центр взаимодействует с образовательными, социальными и медицинскими учреждениями региона, связывая их невидимыми нитями преемственности, отстраивая сопровождение детей с особенностями психофизического развития любой возрастной категории, будь то младенец, дошкольник, учащийся школы или выпускник, стоящий перед выбором дальнейшего профессионального самоопределения. В рамках реализации реабилитационных мероприятий и медицинского сопровождения коррекционно-педагогического процесса детей разрабатываются и используются индивидуальные программы развития каждого ребенка, повышается качество медицинского сопровождения детей, создаются условия для совместной профилактической деятельности.
Социальная защита населения. Сессия Мозырского районного Совета депутатов
Повестка 51 сессии Мозырского районного Совета депутатов получилась насыщенной. Основная тема: «Результаты проводимой работы по социальному обслуживанию населения и выполнение районного комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы».