Социальная защита населения. Сессия Мозырского районного Совета депутатов

Повестка 51 сессии Мозырского районного Совета депутатов получилась насыщенной. Основная тема: «Результаты проводимой работы по социальному обслуживанию населения и выполнение районного комплекса мероприятий по реализации Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы».

В этой программе определены основные направления по реализации задач по обеспечению социальными услугами граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказанию социальной поддержки, обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и физически ослабленных лиц.

Деятельность учреждений социальной защиты направлена в первую очередь на повышение качества жизни населения, усилению социальной защищенности пожилых людей и инвалидов, семей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Принимаются меры для улучшения ситуации в районе по совершенствованию социального обслуживания, расширению перечня услуг и внедрению новых видов социальных услуг, предоставляемых территориальным центром социального обслуживания населения. Ежегодно численность получателей услуг по району увеличивается. В Мозырском районе как и в целом по стране осуществляется материальная поддержка многодетных семей. В целях улучшения положения многодетных семей ежегодно, начиная с августа, выплачивается единовременная материальная помощь к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования.

С 2015 года реализуется долгосрочная программа «Семейный капитал». В районе проживает 1784 многодетных семьи. В отчетном периоде 162 многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей назначен семейный капитал.

Работа по совершенствованию социального обслуживания и оказанию социальной поддержки семьям с детьми и пожилых граждан будет продолжена. Также на сессии обсудили работу, которая проводится с особенными детьми. В Мозырском районе координатор всей системы специального образования – это Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. На сегодняшний день это хорошо отлаженный, многоструктурный механизм, организующим успешное функционирование системы специального образования в городе и районе. Центр взаимодействует с образовательными, социальными и медицинскими учреждениями региона, связывая их невидимыми нитями преемственности, отстраивая сопровождение детей с особенностями психофизического развития любой возрастной категории, будь то младенец, дошкольник, учащийся школы или выпускник, стоящий перед выбором дальнейшего профессионального самоопределения. В рамках реализации реабилитационных мероприятий и медицинского сопровождения коррекционно-педагогического процесса детей разрабатываются и используются индивидуальные программы развития каждого ребенка, повышается качество медицинского сопровождения детей, создаются условия для совместной профилактической деятельности.