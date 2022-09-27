«Фарбы Палесся» приглашают!

В городском выставочном зале открылась ежегодная выставка «Фарбы Палесся». В экспозиции представлены десятки работ, выполненных как в традиционных направлениях, так и в абстрактном стиле. «Выбор», «Трансформация», «Назад в будущее»… Речь идет не про известные фильмы. Это – названия картин, которые представлены на ежегодной выставке художников Мозырщины «Фарбы Палесся».

Место проведения, выставочный зал, уж давно стал местом рекламы белорусского и местного изобразительного искусства. С помощью художественных полотен талантливые мозыряне делятся со зрителями своими идеями и мыслями вот уже более 30-ти лет. Потому что именно искусство помогает человеку выразить свои чувства, считают художники. Александр Мастич подготовил к выставке сразу четыре картины. Три натюрморта и одну в жанре абстракционизма.

На выставке «Фарбы Палесся» представлены более 70-ти работ в самых разнообразных жанрах и стилях. Их авторы – 29 художников, с удовольствием беседуют с гостями и рассказывают о своих работах.

Кстати, здесь присутствуют как новички, впервые представляющие картины на суд зрителей, так и заядлые мастера, еще ни разу не пропускающие мероприятие. Одним из таких художников оказался Анатолий Наливайко.

Выставка «Фарбы Палесья» открывает свои двери для зрителей ежедневно с 10:00 до 18:00 до конца октября. А каждую третью среду месяца вход в выставочный зал бесплатный.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ