На пожаре в Мозырском районе спасен мужчина

26 сентября в 20-48 поступило сообщение о том, что горит квартира в Козенках по улице Спортивной в 52-ом доме. По прибытии подразделения МЧС на место было обнаружено плотное задымление в квартире. Спасателями при проведении разведки на кухне на полу был обнаружен мужчина. Его вынесли на свежий воздух. Возле подъезда передали мужчину работникам скорой медицинской помощи. Пожар ликвидирован работниками МЧС. В результате повреждено имущество в комнате, закопчены стены по всей квартире. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.