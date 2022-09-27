«Наркотики. Ответственность. Последствия». Профилактическое мероприятие отдела образования

На Мозырщине продолжаются мероприятия межведомственной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия». На выходных подростков пригласили в Михалковскую Рудню, где находится районное отделение организации «Матери против наркотиков».

Наркотическая зависимость – это горе всей семьи, ежедневная борьба, искаженные жизненные приоритеты и ценности. Как никто другой, об этом знают волонтеры районного отделения организации «Матери против наркотиков». Сюда, в агрогородок Рудня Мозырского района, пригласили подростков. Для них свои истории рассказали ребята, которые еще вчера разрушали свою жизнь.

Те, кому удалось избавиться от пагубной привычки, сегодня работают в местном реабилитационном центре «Право на жизнь». Они уверены, разговор на равных – одна из лучших форм взаимодействия с подрастающим поколением.

Мероприятия межведомственной акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» продолжатся до конца сентября. Активизация мер по борьбе с наркотиками обоснована: только в Гомельской области за 8 месяцев этого года зафиксировано 22 преступления с 14-ю несовершеннолетними. Подростки охотно идут в сферу незаконного оборота наркотиков, чтобы заработать «легкие» деньги. Республиканский проект, в первую очередь, направлен на информирование о том, к чему может привести попытка заработать в сфере наркобизнеса.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ