Найден! Жив! Поисково-спасательный отряд «Симуран» нашел пропавшего мозырянина

На протяжении нескольких дней милиция и волонтеры поисково-спасательного отряда искали 60-летнего жителя поселка Криничный. Поиски увенчались успехом.

«Внимание! Пропал человек! Нуждается в медицинской помощи!». Такие объявления были размещены во всех социальных сетях и пабликах. 60-летний житель поселка Криничный 22 сентября ушел из дома, о его местонахождении ничего не было известно. К поиску пропавшего подключилась милиция и волонтеры. И вот 25 сентября на странице поисково-спасательного отряда «Симуран» появилось известие – мужчина найден живым. В этот день милиционеры и волонтеры вновь отправились прочесывать территории вблизи Криничного. Рядом с оврагом обнаружили обувь пропавшего, а в овраге нашли и самого мужчину. По рации передали команду: «Найден! Жив!». Сообщили родственникам хорошую новость и приступили к эвакуации.