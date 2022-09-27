Нотариусы Беларуси 30 сентября бесплатно проконсультируют пожилых граждан и инвалидов. Участие в республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченной ко Дню пожилого человека, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны. Все обратившиеся граждане в ходе акции могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. Ответят, в том числе, на вопросы, касающиеся оформления наследственных прав, составления завещаний, отчуждения недвижимости. В БНП подчеркнули, что проведение подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Такие мероприятия направлены на правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса».