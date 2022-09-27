Пострадал за неравнодушие. Избили за то, что хотел примирить

Мозырский районный отдел следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении двух мозырян, по факту совершенного хулиганства.

Пострадал за неравнодушие. Возле одного из мозырских ночных клубов между знакомыми назревал конфликт, свидетель ссоры решил вмешаться. Молодые люди сразу же забыли про свои обиды друг на друга и вылили всю ярость на, так сказать, непрошенного третейского судью. Били оба. Оба сейчас – фигуранты уголовного дела.