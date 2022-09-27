В Наровлянском районе задержаны трое мозырян с марихуаной

Рейдовая группа ОМОНа и наркоконтроля Наровлянского РОВД заметила микроавтобус. Он был припаркован у леса недалеко от деревни Буда-Головчицкая. Рядом с авто находился молодой человек, по поведению которого было понятно, что он кого-то ожидает. Милиционеры издалека стали наблюдать за автомобилем. Вскоре из леса вышли двое парней, у которых был белый пакет. Все сели в бус и выехали на дорогу, где правоохранители остановили их. При осмотре авто обнаружен пакет с листьями растений. Экспертиза подтвердила: это марихуана весом более 200 г. В отношении двух 20-летних мозырян и 19-летнего товарища возбуждено уголовное дело.