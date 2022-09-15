Операцию «Арсенал» проведут правоохранители

С 3 по 7 октября будет проводиться специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Силами органов и подразделений внутренних дел будет реализован комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранившееся огнестрельное, газовое, пневматическое, метательное, холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной и административной ответственности. Юридическим и физическим лицам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. За незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двенадцати лет, административная ответственность штраф до тридцати базовых величин. О желании добровольно сдать, а также фактах незаконного хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств Вы можете сообщить по телефону +37529-733-76-07 или 102. Анонимность гарантируется.