Мозырский драматический театр имени Ивана Мележа открывает 33 театральный сезон

Преданных поклонников-театралов труппа ждет 16 сентября в 19.00 на спектакль «Странные люди». Режиссер – Роман Цыркин. В основе спектакля три одноактные пьесы-шутки – «Юбилей», «Медведь», «Предложение», – написанные в конце 19 века классиком русской литературы, тонким художником слова Антоном Чеховым. Ценителям театрального искусства предлагают познакомиться с колоритными героями сатирических рассказов Антона Павловича. Главные герои спектакля — обычные люди: добрые и не очень, сострадательные и равнодушные, спокойные, уравновешенные и нервные, щедрые и алчные, любопытные и безразличные, мудрые и невежественные… Кстати, этим же спектаклем мозырские артисты завершили 32 театральный сезон. Мозвырская публика тогда на бис приняла премьерный спектакль. Со всем репертуаром театра можно ознакомиться на сайте Мозырского драматического.