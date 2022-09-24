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Рубрика: Новости

24 сентября в Мозыре состоится районный субботник

15 сентября 2022, 18:39

24 сентября в Мозыре состоится районный субботник. Принять участие в нем можно будет на рабочих местах либо осуществить благоустройство и привести в порядок территорию Мозырского района. Денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в добровольном порядке будут перечислены на внебюджетный счет райисполкома. Далее они будут направлены отделу спорта и туризма Мозырского райисполкома и подведомственным ему учреждениям на укрепление материально-технической базы и проведение ремонтных работ зданий и учреждений.

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