Квест-круиз «Мы за единую Беларусь» объединил педагогов и учеников Козенской школы

Козенская средняя школа решила внести свой вклад в празднование Дня народного единства, и этот вклад получился насыщенным, спортивным и творческим. Квест-круиз «Мы за единую Беларусь» объединил юных и взрослых белорусов. Ребятам нужно было пройти станции, на которых они демонстрировали свои способности и умения, а также знания по символике Беларуси, достопримечательностям страны и многое другое. Серьезные вещи – в увлекательной форме. Гимн, герб, флаг, карта Беларуси. Школьники складывали пазлы, искали решения языковых заданий, а главное – показывали по-настоящему командную работу. День Народного единства на Мозырщинен в этом году совпадает с Днем рождения города, вместе будут праздноваться в субботу, 17 сентября. Отмечать эти даты в районе начали заблаговременно. Пресс-конференции, встречи, презентации, посадка деревьев и многое другое. Главная задача показать, что сила в единстве.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ