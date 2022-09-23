Мозырщина стала площадкой для проведения масштабного форума, на котором обсуждалось сотрудничество в плане туризма между белорусской Гомельщиной и российской Брянщиной. На деловую встречу собрались представители торгово-промышленной палаты, сфер туризма, предприятий области. Круглый стол озаглавили «Событийный и промышленный туризм как драйверы развития региона». Экономическую презентацию Мозырщины провела глава райисполкома Елена Павлечко.

Презентация туристического потенциала Гомельской и Брянской областей, обмен опытом и креативными наработками, достижения и перспективы дальнейшего сотрудничества, развитие сферы туризма и регионального брендинга. Отдельно остановились на теме промышленного туризма, ведь экскурсии по предприятиям – своего рода самореклама, прямое общение с потребителем, а в дальнейшем – увеличение продаж продукции. У Гомельской и Брянской областей давние связи, которые с каждым годом становятся все тесней.

Атмосфера деловой встречи хотя и была официальная, но одновременно теплая. Выступления спикеров сопровождалось обменом мнениями. И не случайно, а вполне закономерно, что именно Мозырщина принимала этот масштабный форум. Это развитый в промышленном, в сельскохозяйственном, в культурном и спортивном плане регион с большим потенциалом.

Круглый стол завершился подписанием Плана мероприятий по реализации Меморандума о сотрудничестве Мозырского райисполкома, Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты и частного учреждения «Территория развития 21 век». Вторым подписанным документом стал Совместный план мероприятий по развитию туристического потенциала регионов Брянской области Российской Федерации и Гомельской области Республики Беларусь.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ